Нацбанк назвал три слова на белорусских рублях, банкноты с которыми нельзя обменять

Нацбанк Беларуси назвал три слова на рублях, банкноты с которыми нельзя обменять.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель начальника Главного управления наличного денежного обращения Национального банка Беларуси Роман Титов рассказал изданию, на сколько частей может быть разорвана банкнота, чтобы ее обменяли на целую. Кроме того, он добавил: банки примут купюры, которые в силу тех или иных причин изменили окраску и свечение в ультрафиолете, а еще были поврежденную огнем, водой, другими жидкостями или химикатами. Вместо них выдадут те банкноты, которые сомнений не вызывают.

При этом имеющиеся дефекты не должны мешать определению подлинности денег. Даже банкноты, которые поменяли размер в большую или меньшую стороны под воздействием агрессивных сред можно смело нести на обмен.

А вот если на белорусских деньгах напечатаны эти три слова, то обмен не будет проведен. Речь про слова «УЗОР», «ОБРАЗЕЦ», «SPECIMEN».