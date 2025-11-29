Нацбанк назвал три слова на белорусских рублях, банкноты с которыми нельзя обменять

Заместитель начальника Главного управления наличного денежного обращения Национального банка Беларуси Роман Титов рассказал изданию, на сколько частей может быть разорвана банкнота, чтобы ее обменяли на целую. Кроме того, он добавил: банки примут купюры, которые в силу тех или иных причин изменили окраску и свечение в ультрафиолете, а еще были поврежденную огнем, водой, другими жидкостями или химикатами. Вместо них выдадут те банкноты, которые сомнений не вызывают.