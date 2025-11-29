Все национализированные активы челябинского «Арианта» достались Россельхозбанку

Агрофирма «Южная» зарегистрирована в Краснодарском крае и специализируется на выращивании винограда в Тамани. Там же в Краснодарском крае компания «Кубань-вино» занимается выпуском алкогольных напитков. Агрофирма «Ариант» находится в Челябинской области, специализируется на животноводстве, зерновых культурах и производстве мясных продуктов. ЦПИ «Ариант» в Челябинске производит алкогольные и безалкогольные напитки.