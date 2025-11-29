Ричмонд
Все национализированные активы челябинского «Арианта» достались Россельхозбанку

Компания «Капитал» (Москва), которая принадлежит АО «РСХБ Капитал», стала собственником еще трех национализированных активов челябинского холдинга «Ариант». Согласно сервису СБИС, «Капиталу» достались агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также фирма «Кубань-Вино». Ранее «Капитал» получил Центр пищевой индустрии «Ариант» (ЦПИ). Все четыре актива национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ.

Агрофирма «Южная» зарегистрирована в Краснодарском крае и специализируется на выращивании винограда в Тамани. Там же в Краснодарском крае компания «Кубань-вино» занимается выпуском алкогольных напитков. Агрофирма «Ариант» находится в Челябинской области, специализируется на животноводстве, зерновых культурах и производстве мясных продуктов. ЦПИ «Ариант» в Челябинске производит алкогольные и безалкогольные напитки.

АО «РСХБ Капитал» является дочерним предприятием Россельхозбанка. Сам банк является банком со 100-процентным государственным участием.

Как сообщало URA.RU, ранее московское ООО «Капитал» стало собственником активов национализированного холдинга «Макфа». В настоящее время в составе активов РСХБ числятся компании «Рамкон», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Просторы», «Темп Автотех», «Арком», «Темп Интерсервис», «Экспресс-Карго» и «Эмитент консалтинг».