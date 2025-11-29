В России запрещают праворульные автомобили: что не так с «японцами»

В случае с выбросами ситуация аналогична. Даже если гибридные автомобили не выделяют окись углерода, для измерений необходимо использовать специализированные приборы. По всей видимости, лаборатории подходили к проведению измерений формально. В результате госструктурой у них было отозвано соответствующее разрешение, и сейчас они пытаются оспорить это решение. Все это, по мнению Воропаева, может говорить о том, что государство пытается таким образом защитить отечественных производителей.