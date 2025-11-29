Россиян предупредили о росте цен на кофе на 20 процентов в 2026 году

Сергей Митрофанов, директор по маркетингу кофейной компании, предупредил россиян, что в 2026 году стоит ждать рост цен на чай и кофе.
Стоимость кофе — результат длинной сложной цепочки, она начинает формироваться задолго до того, как продукт оказывается на полках в магазине.
Влияет урожайность в странах-производителях, климатические риски (засухи, дожди, заморозки), затраты на логистику, обжарку, инфляция и колебания валютных курсов.
Российский рынок кофе полностью строится на импорте.
— Цены у нас, разумеется, напрямую зависят от мировых цен, а также от курса доллара, — объяснил он в беседе с Газета.ru.
Кофе продают на международных биржах. В сентябре 2025 года мировые цены на кофе находились на уровне 3,25 долларов за фунт (примерно 7,15 долларов за килограмм) — это один из самых высоких показателей за последние годы.
С сентября 2024 по сентябрь 2025 года стоимость кофе выросла на 25%.
Кофе, который доставляют в Россию сейчас, был выкуплен 6−12 месяцев назад, поэтому биржевые колебания сейчас не ощутимы. Они скажутся только через год.
Но уже сейчас эксперт прогнозирует, что из-за неурожая в Эфиопии кофе будет купить сложнее. Скажется так же курс доллара.
— Думаю, что рост цен на 20% год к году в принципе станет ожидаемым для отрасли, — резюмировал эксперт.
Однако если курс доллара к рублю в 2026 году будет меняться и рубль ослабнет, это, безусловно, отразится на всех стадиях процесса производства кофе и, соответственно, на ценах, пишет Rt.
Тем временем, цены на шоколад и конфеты в 2026 году могут, наоборот, стабилизироваться. Влияние оказывает снижение цен на какао и позитивные изменения в международных тарифах, пишет Царьград.