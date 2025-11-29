«Цена каждого — под миллиард»: в Челябинске продают два крупных ТРК. Скрин

В ТРК на Братьев Кашириных площадь составляет более девяти тысяч квадратных метров, а на Энергетиков — более 13 тысяч квадратных метров. В комплексах есть торговые и офисные помещения, парковки и другие удобства для посетителей. Как уточняется на сайте «Авито», оба ТРК представляют собой готовый арендный бизнес с доходностью 14% годовых.