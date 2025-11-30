Ричмонд
Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 30 ноября

Нацбанк Беларуси определил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 30 ноября, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке определили курсы валют на 30 ноября, воскресенье. В частности, курс евро, курс доллара и курс российского рубля не изменились в сравнении с пятничными и субботними курсами.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На воскресенье, 30 ноября, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9153 белорусского рубля, 1 евро — 3,3750 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7161 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 28 ноября, и субботу, 29 ноября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в воскресенье, 30 ноября, остались без изменений.

А еще Администрация президента сказала, кому в Беларуси могут увеличить зарплату из-за санкций.