КМНС Хабаровского края потребовали пересмотреть распределение квот на рыбу

Истцы добиваются внесения изменений в механизм распределения квот на вылов рыбы для общин КМНС. Сегодня норма добычи устанавливается федеральным агентством, исходя из числа членов общины, — по аналогии с выделением квот для рыбаков-физлиц.
— Однако община — это юридическое лицо, которое несет расходы на содержание организации, а в ряде случаев и целого населенного пункта, — прокомментировала президент Ассоциации КМНС Хабаровского края Любовь Одзял. -Кроме того, что общинам нужно заплатить сбор за добычу водных биоресурсов, также необходимо содержать штат сотрудников, бухгалтеров, оплачивать банковское обслуживание и так далее. Покрыть эти расходы за счет квот «на пропитание» не представляется возможным. С каждым годом все дорожает, а компенсаций никаких нет. Таким образом формируется неравноправное положение членов общин и обычных рыбаков. Ведь простому рыбаку не надо платить никаких пошлин, сборов. Поэтому мы вынуждены обратиться в суд, чтобы защитить свои интересы.
По словам Любови Одзял, сегодня необходимо установить новый порядок распределения квот с учетом реальных потребностей общин при ведении традиционной хозяйственной деятельности.
— Нерентабельность традиционного промысла может привести к распаду общин и росту безработицы, — отметила она. — Подчеркну, что мы не стремимся к какому-либо противостоянию и с радостью пошли бы на примирение сторон, отозвали иск, прекратили судебные действия. Со своей стороны давали массу предложений: давайте введем процент от общедопустимых уловов или исторический принцип — разные варианты квотирования представили, но на них никто не отреагировал.
В ходе первого заседания суд постановил привлечь к процессу в качестве третьей стороны комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края. Как сообщила начальник отдела правовой и организационной работы комитета Алина Смолина, сегодня распределение квот в регионе устанавливает комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб на основании постановления краевого правительства № 80-пр, в котором определены лимиты на добычу водных биологических ресурсов.
— В соответствии с этим документом устанавливаются объемы вылова на каждого представителя КМНС, являющегося физическим лицом. Лимиты не более этих объемов выделяются и на каждого члена общины, — объяснила она.
К слову, нынешнее судебное рассмотрение по поводу распределения квот на добычу водных биоресурсов не первое в Хабаровском крае. Так, в марте этого года Центральный районный суд Хабаровска отказал в удовлетворении иска территориально-соседской общины коренных малочисленных народов к региональному управлению Росрыболовства в части предоставления объемов добычи горбуши, кеты, гольцов, кижуча, нерки для ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
«Добыча (вылов) анадромных видов рыб в рамках гарантий, установленных законодательством о коренных малочисленных народах Севера, осуществляется с целью удовлетворения личных нужд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, а не ведения предпринимательской деятельности», — сказано в мотивировочной части решения.
Следующее заседание по текущему иску состоится 3 декабря.