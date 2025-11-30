КМНС Хабаровского края потребовали пересмотреть распределение квот на рыбу

— Однако община — это юридическое лицо, которое несет расходы на содержание организации, а в ряде случаев и целого населенного пункта, — прокомментировала президент Ассоциации КМНС Хабаровского края Любовь Одзял. -Кроме того, что общинам нужно заплатить сбор за добычу водных биоресурсов, также необходимо содержать штат сотрудников, бухгалтеров, оплачивать банковское обслуживание и так далее. Покрыть эти расходы за счет квот «на пропитание» не представляется возможным. С каждым годом все дорожает, а компенсаций никаких нет. Таким образом формируется неравноправное положение членов общин и обычных рыбаков. Ведь простому рыбаку не надо платить никаких пошлин, сборов. Поэтому мы вынуждены обратиться в суд, чтобы защитить свои интересы.