Машину для апокалипсиса заметили в Екатеринбурге. Фото

На одной из зимних парковок города была замечена машина, которая способна пережить апокалипсис. Это Apocalypse Juggernaut 6×6. В основе авто стоит пикап RAM 1500 TRX. Находкой поделились подписчики в сообществе «Привет был замечен Екатеринбург».

Авто может спокойно ездить по бездорожью.



«Три оси, шесть колес, внешность как у болотного монстра и 850-сильный двигатель 6,2 л HEMI V8 SRT. С места до сотни такая махина берет всего за четыре секунды, а по бездорожью катит как по пробитой колее», — сообщают подписчики группы.

Ранее в Екатеринбурге заметили редкий спортивный автомобиль McLaren 765LT. Предполагается, что такая машина является единственной в городе. Ее цена начинается от 33 миллионов рублей.