Машину для апокалипсиса заметили в Екатеринбурге. Фото

«Три оси, шесть колес, внешность как у болотного монстра и 850-сильный двигатель 6,2 л HEMI V8 SRT. С места до сотни такая махина берет всего за четыре секунды, а по бездорожью катит как по пробитой колее», — сообщают подписчики группы.