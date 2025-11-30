Важную дорогу отремонтировали в Приморье по нацпроекту

Подрядная организация «Стройдорсервис» отремонтировала двенадцать километров автомагистрали, что существенно улучшило качество дорожного покрытия и безопасность передвижения. Рабочие использовали современные технологии холодной регенерации, что позволило качественно укрепить основу полотна.
Ремонтные работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и получили высокую оценку представителей общественного контроля. Первый участок, расположенный недалеко от села Виневитино, протянулся на два километра. Здесь устранены деформации грунтов, произведены замены покрытий и созданы прочные обочины. Дополнительные удобства для водителей и пешеходов обеспечили установленные дорожные знаки, ограждения и качественная разметка.
Одновременно шла реконструкция другого участка трассы, простирающегося от посёлка Кравцовка до села Занадворовка. Общая длина отреставрированного участка составила десять километров. Были проведены работы по укреплению основы, установке бордюрных камней и знаков, что повысило безопасность и эстетичность дороги.
Особое внимание уделено ремонту пяти мостов, расположенных на ремонтируемой трассе. Три моста, находящихся на 24 и 25 километрах, получили новое покрытие. Два других моста, расположенные на 40 и 43 километрах, подверглись основательным работам по восстановлению конструкций и очистке каналов от грязи и мусора.
Общественные инспекторы похвалили компанию-подрядчика за эффективную коммуникацию с населением и быстрое реагирование на замечания. Интересно, что ремонт проводился преимущественно в ночное время, чтобы свести к минимуму неудобства для туристов и местных жителей, ведь трасса Раздольное-Хасан является популярным маршрутом для путешествий.