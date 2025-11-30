Важную дорогу отремонтировали в Приморье по нацпроекту

Ремонтные работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и получили высокую оценку представителей общественного контроля. Первый участок, расположенный недалеко от села Виневитино, протянулся на два километра. Здесь устранены деформации грунтов, произведены замены покрытий и созданы прочные обочины. Дополнительные удобства для водителей и пешеходов обеспечили установленные дорожные знаки, ограждения и качественная разметка.