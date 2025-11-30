Аэропорт в Хабаровском крае закрыли на снегоочистку

К слову, улететь вовремя не смогли и пассажиры других рейсов. Так, по техническим причинам перенесли время отправления самолета из Хабаровска до Москвы. Рейс SU 5807, который по планам должен был вылететь утром 30 ноября, задерживается до 1 декабря 08:05. Напомним, проследить за изменениями в расписании можно через онлайн-табло Хабаровского аэропорта.