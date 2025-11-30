Аэропорт в Хабаровском крае закрыли на снегоочистку

Аэропорт Охотска закрыли на очистку взлетно-посадочной полосы от снега. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», работы планируют завершить сегодня, 30 ноября, до 17 часов. В связи с этим, запланированный авиарейс перенесли на другую дату.
— Рейсы 401 и 402 за 28 ноября из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены на 1 декабря. Причина — закрытие аэропорта Охотска на снегоочистку. Вылет из краевого центра планируется завтра, 1 декабря, в 09:20, — сообщили в авиакомпании «Хабаровские авиалинии».
К слову, улететь вовремя не смогли и пассажиры других рейсов. Так, по техническим причинам перенесли время отправления самолета из Хабаровска до Москвы. Рейс SU 5807, который по планам должен был вылететь утром 30 ноября, задерживается до 1 декабря 08:05. Напомним, проследить за изменениями в расписании можно через онлайн-табло Хабаровского аэропорта.