Омская фирма заплатит 4 миллиарда за неисполненный контракт для армии

Сама фирма была зарегистрировано 4 августа 2022 года в Омске, в том же году 24 ноября оформила контракт с МО. Она должна была продать товар на общую сумму в 8,1 млрд в три этапа, но поставила его только на 4,8 млрд. В то время, как получила от министерства 7,8 млрд, в том числе в виде предоплаты. Сроки поставки остальной части были сорваны.