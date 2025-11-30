Омская фирма заплатит 4 миллиарда за неисполненный контракт для армии

Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании в пользу российского Минобороны более 4,3 млрд рублей за сорванный контракт на поставку бронежилетов и других средств защиты с омского ООО «Спектр». Договор был заключен в 2022 году.
Сама фирма была зарегистрировано 4 августа 2022 года в Омске, в том же году 24 ноября оформила контракт с МО. Она должна была продать товар на общую сумму в 8,1 млрд в три этапа, но поставила его только на 4,8 млрд. В то время, как получила от министерства 7,8 млрд, в том числе в виде предоплаты. Сроки поставки остальной части были сорваны.
30 января 2025 года МО выслало письмо в адрес «Спектра» с предложением о расторжении контракта. Но тот отказался. Иск в суд был направлен 15 апреля. Минобороны просило взыскать почти 3 млрд руб. в качестве неосновательного обогащения и почти 1,4 млрд руб. как пени. Омская компания просила снизить размер неустойки, однако суд отказал и иск удовлетворил в полной мере. Также через суд расторгли госконтракт.
Вердикт пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение месяца с даты принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.
По данным сервиса Rusprofile, ООО «Спектр» в Омске расположено на улице Маршала Жукова. Основным его ОКВЭД считается оптовая неспециализированная торговля. Учредитель и директор Кирилл Сабуров, который ранее вел бизнес в Москве.
Ранее мы писали, что суд взыскал с хитрого омича деньги за неосновательное обогащение с землей в Чукреевке.