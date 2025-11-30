Массовая задержка рейсов из-за обновления ПО: казахстанским пассажирам сообщили важную информацию

Как указано в заявлении Комитета гражданской авиации (КГ), на воздушных судах типа Airbus казахстанских авиакомпаний полностью завершено обновление программного обеспечения.
Отмечается, что воздушные суда типа Airbus соответствуют всем требованиям, и их эксплуатация продолжается в штатном режиме.
«Выражаем благодарность всем пассажирам за проявленное понимание технической ситуации, регламент которой направлен исключительно на обеспечение безопасности полетов. Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан (МТ РК), Авиационная администрация Казахстана, техническо-инженерный состав авиакомпаний, а также аэропорты страны оперативно провели все необходимые работы, обеспечив бесперебойное функционирование всех авиационных процессов и соблюдение высоких стандартов безопасности», — сказано в сообщении.
Заявление также сделали и в авиакомпании Air Astana. Там сообщили, что инженеры полностью обновили программное обеспечение на 38 самолетах Airbus.
Подтверждено, что авиакомпании возвращаются к действующему расписанию полетов.