В России предложили сделать переводы бесплатными: кому можно будет отправлять деньги без комиссии

В России предложили отменить комиссию за банковские переводы между близкими родственниками. С подобной инициативой к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Копия документа есть у РИА Новости.
«В рамках реализации данной меры кредитные организации обязаны предоставлять право на бесплатные переводы между счетами лиц, состоящих в близком родстве», — следует из текста обращения.
Для подтверждения родства достаточно подать в банк заявление с необходимыми документами один раз. В их число входят свидетельство о рождении или браке. Вся процедура должна полностью соответствовать требованиям закона «О персональных данных».
Чернышов указал, что любые, даже минимальные, комиссии увеличивают расходы граждан. Он назвал этот сбор скрытым налогом на семейную поддержку, которая, в свою очередь, — фундамент социальной стабильности.
