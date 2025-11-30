В Узбекистане должников по налогам будут наказывать ограничением оплаты электроэнергии: стартует эксперимент в Намангане

Для тех, кто проигнорирует предупреждение, временно ограничивается возможность оплаты электроэнергии. Пополнить баланс не получится, хотя само электричество пока не отключают. Но как только деньги на счету закончатся, свет помашет вам ручкой до полного погашения налоговых долгов. Всё автоматически: обращаться никуда не надо — ни в налоговую, ни к энергетикам, ни к экстрасенсам.