В Узбекистане должников по налогам будут наказывать ограничением оплаты электроэнергии: стартует эксперимент в Намангане

Теперь этот инструмент подключили к налогам — президент Узбекистана подписал постановление о проведении эксперимента в Наманганской области. Начинается всё с 1 января 2026 года, а значит, у местных жителей ещё есть время задуматься: «А всё ли я заплатил государству?».
В чём суть эксперимента?
Если сумма задолженности по налогу на имущество или земельному налогу у физического лица превысила 1 миллион сумов, информация о должнике автоматически отправляется из электронной системы налоговых органов в биллинговую систему Региональных электрических сетей. Проще говоря, теперь налоговая и энергетики — лучшие друзья против вашего забывчивого кошелька.
Каждого должника будут информировать через SMS с короткого номера 2100: сколько именно он должен и почему теперь его жизнь может стать немного сложнее. После получения такого сообщения у абонента будет пять дней на то, чтобы закрыть долги. Иначе — «магия» начинается.
Что будет, если не заплатить?
Для тех, кто проигнорирует предупреждение, временно ограничивается возможность оплаты электроэнергии. Пополнить баланс не получится, хотя само электричество пока не отключают. Но как только деньги на счету закончатся, свет помашет вам ручкой до полного погашения налоговых долгов. Всё автоматически: обращаться никуда не надо — ни в налоговую, ни к энергетикам, ни к экстрасенсам.
Когда ограничение снимут?
Очень просто — сразу после погашения всей суммы долга. Механизм автоматический, никакой бюрократии, разве что нервов потратите чуть больше. Электроэнергия снова станет доступна для оплаты, а вы — полноценным пользователем всех благ цивилизации.
Пока что эксперимент ограничен одной областью, но есть все основания полагать, что «ноу-хау» быстро разойдётся по всей стране. Особенно если выяснится, что метод реально работает и наполняет казну быстрее любых уговоров. Налоговому комитету поручено доложить о результатах эксперимента до 1 октября 2026 года в правительство и внести предложения по его внедрению в других регионах.
Так, что теперь платить налоги — это не только почётно, но и светло. В буквальном смысле.