«На блюминг с пистолетом»: 1 декабря исполнится 120 лет легендарному директору ММК Григорию Носову

Варить броневую сталь по рекомендации прибывших из Ленинграда ученых было решено «дуплекс-процессом», ведь иных методов тогда не было. Мартеновскую печь № 3 перевели на «кислый» под, и уже 23 июля 1941 года мастер Сазонов и сталевар Жуков сварили первую плавку броневой стали «дуплекс-процессом». Но эта технология была малопроизводительной, так как много времени уходило на перелив стали из печи с основным подом в печь с «кислым». Поэтому силами «Бронебюро» ММК — спецбюро под общим руководством Григория Носова — была разработана технология производства броневой стали в большегрузных мартеновских печах.