Власти Омской области за 45 дней будут оформлять аренду земли для инвесторов

На заседании областной рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в субботу, 29 ноября, рассмотрели планы по оптимизации шагов предоставления земли для бизнеса в аренду как на торгах, так и без них. Об этом сообщила пресс-служба регионального минэкономики.
Ранее участники группы детально разобрали все этапы существующих процедур, выявили проблемы и подготовили пути их решения.
В итоге инвесторов ждут изменения в лучшую сторону: сроки выделения земли в аренду будут сокращены. При аренде без торгов — с 127 дней до 45 к 2026 году, до 15 — к 2030-му.
При аренде на торгах в Омске это будет сокращение со 115 дней сейчас до 61-го к 2026 году, до 29 к 2030-му.
Важнейшим изменением станет переход на цифровой документооборот через личный кабинет инвестора. Это сделает процесс прозрачным и быстрым: инвестор будет видеть статус заявки, а документы автоматически уходят в ведомства.
Дорожную карту по оптимизации процедуры предоставления в аренду муниципальной или неразграниченной земли в Омске на торгах планируют еще доработать.
«А планы по упрощению и сокращению шагов в рамках аренды земельных участков для масштабных инвестиционных проектов без торгов или областных земельных участков на торгах поддержали представители: Омской ассоциации промышленников и предпринимателей, Омского регионального отделения организации “ОПОРА РОССИИ”, Омского областного Союза предпринимателей, “Торгово-промышленной палаты Омской области”, омского клуба предпринимателей “Моментум”, Омского отделения делового клуба “Эталон”, — отметила пресс служба министерства.
Ранее мы писали, что в Омске выросло число предложений об аренде мест под общепит.