Власти Омской области за 45 дней будут оформлять аренду земли для инвесторов

На заседании областной рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в субботу, 29 ноября, рассмотрели планы по оптимизации шагов предоставления земли для бизнеса в аренду как на торгах, так и без них. Об этом сообщила пресс-служба регионального минэкономики.