Украина лишилась примерно 80 процентов энергомощностей

В случае холодной зимы Украине может понадобиться до 18 ГВт энергии.

Источник: Аргументы и факты

Украина потеряла 80 процентов энергомощностей, на конец ноября они составляют около 10−12 ГВт, следует из данных украинского правительства, на которые ссылается ТАСС.

Основу энергосистемы страны образуют три АЭС: Южно-Украинская (3 ГВт), Ровенская (2,88 ГВт) и Хмельницкая (2 ГВт). При этом остаётся неизвестным точный объем остающихся мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Вместе с тем правительство Украины сообщает, что не менее 90 процентов всего этого комплекса станций были выведены из строя в октябре-ноябре 2025 года. В случае с ГЭС речь шла о 100 процентах.

В случае холодной зимы для обеспечения потребностей населения и предприятий украинским энергетикам может понадобиться до 18 ГВт. Вместе с тем Украина может получить в рамках импорта из стран ЕС ещё 2−2,5 ГВт.

Напомним, ВС РФ в ответ на нападения ВСУ на российские гражданские объекты поражают места дислокации украинских войск и техники. Также в число целей входит инфраструктура военного назначения, включая предприятия энергетики, которые использует киевский режим.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее неоднократно подчеркивал, что Вооружённые силы РФ наносят удары только по военным целям, в отличие от ВСУ, которые бьют по жилым кварталам и гражданским объектам.

