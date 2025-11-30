Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Узбекистан изучает опыт Венгрии в области регулирования ядерной безопасности, сообщает ИА «Дунё».
При поддержке Посольства Узбекистана в Венгрии эту страну посетила делегация Комитета по промышленности, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине РУз во главе с зампредседателя Комитета Сардорбеком Якубековым.
«В рамках визита изучались национальная программа Венгрии по атомной энергетике, вопросы эффективного регулирования, научной поддержки регуляторных органов, контроль за строительством атомных электростанций, обеспечение радиационной и ядерной безопасности, лицензирование и разработка нормативной документации», — говорится в сообщении.
Узбекская сторона ознакомилась с работой венгерского регулятора атомной энергетики, а также с опытом контроля и мониторинга действующих и строящихся атомных электростанций.
«Посещение АЭС в городе Пакше позволило ознакомиться с эксплуатацией действующих реакторов и ходом строительства нового блока Пакш-II», — говорится в сообщении.
Напомним, что в июле этого года стороны подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС в республике.
Документ предусматривает:
применение систем сухого охлаждения с механической тягой;
подготовку технико-коммерческих предложений по поставке оборудования;
начало работ по созданию СП на территории Узбекистана для организации крупноузловой сборки систем сухого охлаждения;
разработку венгерской стороной образовательных программ и стажировок.