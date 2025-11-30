Российских водителей в декабре ждут пять нововведений

Постановление правительства с новыми правилами взыскания утильсбора с импортных автомобилей изначально должно было вступить в силу в ноябре этого года, но из-за того, что многие россияне не успевали растаможить автомобили до введения заградительных тарифов, Минпромторг перенес это событие на месяц — до 1 декабря 2025 года. Документ предусматривает, что физлица, импортирующие иномарки с моторами мощнее 160 сил, должны уплачивать, так называемый «коммерческий» утилизационный сбор — от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.