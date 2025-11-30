Ричмонд
Банк России: в Приморье нашли восемь «нелегальных кредиторов»

Речь идёт о случаях, когда люди занимают деньги у других физических лиц или у сомнительных организаций.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье за девять месяцев 2025 года были выявлены 8 нелегальных кредиторов, которые занимали гражданам деньги, не имея на эту деятельность законных разрешений. Это второй показатель на Дальнем Востоке, после соседнего Хабаровска, где таких случаев было 10. Всего в регионах ДФО было обнаружено 30 нелегальных кредиторов.

«Жертвами, в основном, становятся две категории людей: те, кто в достаточной степени не владеет финансовой грамотностью, и те, кто давно уже находится в “чёрных списках” у банков или же не имеет достаточных ликвидных активов для договоров поручительства в банке. Вторая категория отлично понимает, кто такие “чёрные кредиторы”, но они всё равно “играют” в эту “рулетку”, в надежде, что в случае наступления срока отдачи долга, они пойдут с жалобой на кредитора на Центробанк, “финразведку” или в полицию, — мол, меня злые люди грабят, спасите», — говорит председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр Огневский.

Как сообщает ОПС-медиа со ссылкой на Банк России, черные кредиторы стали активнее рассказывать о своих «услугах» в социальных сетях.

Помимо ростовщиков, к нелегальным кредиторам относятся фирмы, предлагающие выгодные виды инвестиций.

«Нужно запомнить, что право публично привлекать инвестиции граждан имеют поднадзорные Банку России организации», — напоминает консультант Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Екатерина Брызгалова.

В крайнем случае, компаний по привлечению финансов от физических лиц должны сотрудничать с перечисленными выше организациями. Но это происходит на всегда.

Банк России напоминает, что перед тем, как сотрудничать с любой финансовой организацией, нужно проверить, нет ли её в предупредительном списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.