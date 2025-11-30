Банк России: в Приморье нашли восемь «нелегальных кредиторов»

«Жертвами, в основном, становятся две категории людей: те, кто в достаточной степени не владеет финансовой грамотностью, и те, кто давно уже находится в “чёрных списках” у банков или же не имеет достаточных ликвидных активов для договоров поручительства в банке. Вторая категория отлично понимает, кто такие “чёрные кредиторы”, но они всё равно “играют” в эту “рулетку”, в надежде, что в случае наступления срока отдачи долга, они пойдут с жалобой на кредитора на Центробанк, “финразведку” или в полицию, — мол, меня злые люди грабят, спасите», — говорит председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр Огневский.