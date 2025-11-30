Ричмонд
В Калачинском районе власти берегут песко-соляную смесь до декабря

Администрация Калачинского района заявила, что посыпка песком сейчас «слишком затратна» и реагент приберегли на начало декабря.

Источник: Om1 Омск

В паблике «Алло Калачинск» горожане сообщили о сплошном льду на пешеходных дорожках и отсутствии посыпки. Особенно тяжело передвигаться пожилым людям — падения и медленный шаг стали нормой последних дней.

По словам жителей, скользко практически во всех частях города: на центральных улицах, во дворах и у социальных объектов. Обращения и просьбы оперативно обработать тротуары в сетях множатся, люди опасаются травм в час пик и после работы.

В администрации Калачинского района ситуацию прокомментировали резко: погода «не подвластна чиновникам», а оперативная посыпка антигололёдными материалами признана дорогой и затратной. Власти уточнили, что из-за дефицита средств сейчас «помочь городу невозможно», и попросили «понимания и поддержки» от жителей.

Отдельно отмечено, что песко-соляную смесь решили сберечь на начало декабря, когда, по прогнозам, снова ожидаются перепады температур и возможное усиление гололёда. До этого момента оперативной посыпки по всему городу не планируется.

Местные активисты в комментариях просят перераспределить ресурсы хотя бы на наиболее опасные участки — у школ, детских садов, поликлиник и остановок. В городских сообществах советуют выбирать нескользкую обувь, пользоваться тростями с «ледянками» и по возможности сокращать пешие маршруты до улучшения ситуации.