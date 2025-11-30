Ричмонд
В Намангане начали строить завод по сжиганию отходов

29 ноября в Чустском районе Наманганской области заложили первый камень завода, который будет перерабатывать твердые бытовые отходы и производить из них электроэнергию. Проект реализует китайская экологическая компания China Everbright International.

Источник: Курсив

Стоимость проекта — $141,5 млн. Завод сможет перерабатывать до 1,5 тыс. тонн отходов в сутки и производить 227,5 млн кВт·ч электроэнергии в год. Планируется создать 150−200 рабочих мест. Запуск намечен на 2027 год. Выработанная энергия будет продаваться государству в течение 30 лет по гарантированному договору.

Строительство проходит в рамках программы, по которой в девяти регионах Узбекистана планируется открыть подобные комплексы по термической переработке отходов. В этом году уже начались строительные работы в Андижане, Самарканде и Фергане.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Узбекистан утвердил крупную программу развития жилищного сектора до 2040 года.