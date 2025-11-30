Лавров оценил объемы экспорта оборонной продукции

«Мы знаем, как этому противодействовать, потому что подавляющее большинство незападных стран не хочет смириться с тем, чтобы “плясать под эту дудку” всю оставшуюся жизнь. Все хотят торговать по-честному, а те, кто искренне хотят совершать взаимовыгодные сделки, всегда найдут цепочки и финансовые, и банковские, и логистические, что сейчас и происходит», — подчеркнул министр.