Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров оценил объемы экспорта оборонной продукции

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российская сторона ничуть не уступает Западу в экспорте оборонной продукции, хорошо зарекомендовавшей себя на мировом рынке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Мы совсем не уступаем в этой “гонке”. Когда идут репортажи с различных салонов авиационной техники или другой военной продукции, я горжусь тем, как принимают наши изделия. Нисколько не сомневаюсь, что это часть российского авторитета на международной арене, часть материальной основы российской внешней политики», — сказал он в интервью программе «Военная приемка».

Как отметил министр, продвигаемые самими же западными державами принципы свободного рынка, честной конкуренции, презумпции невиновности «пошли прахом», как только там поняли, что проигрывают в конкуренции с Россией.

По словам Лаврова, экспортные ограничения против РФ — пример нечистоплотной и неконкурентной борьбы Запада, расписавшегося таким образом в своей недоговороспособности.

«Мы знаем, как этому противодействовать, потому что подавляющее большинство незападных стран не хочет смириться с тем, чтобы “плясать под эту дудку” всю оставшуюся жизнь. Все хотят торговать по-честному, а те, кто искренне хотят совершать взаимовыгодные сделки, всегда найдут цепочки и финансовые, и банковские, и логистические, что сейчас и происходит», — подчеркнул министр.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше