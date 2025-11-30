Ричмонд
Проект по ремонту тротуаров на Невском проспекте подготовят за 29,5 млн рублей

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило конкурс на выполнение работ по проектной документации по ремонту Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Начальная (максимальная) стоимость контракта по тендеру составляет 29,5 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет подготовить проект по обновлению тротуаров главной городской магистрали. Работы предполагается выполнить в три этапа: от набережной реки Мойки (четная сторона) до набережной канала Грибоедова (нечетная сторона), от Михайловской улицы до Литейного проспекта, также до пл. Александра Невского (общая протяженность — 2,4 км).

Второй этап: от набережной канала Грибоедова (четная сторона) до Михайловской улицы, от площади Восстания до д. 140, лит. А по Невскому проспекту, от д. 154, лит. А до Исполкомской улицы (850 м). Третий — от Дворцовой площади до набережной реки Мойки (нечетная сторона), от Садовой до Малой Садовой улицы и от улицы Рубинштейна до площади Восстания (1,3 км).

В документе отдельно указано, что все работы должны быть согласованы с КГИОП и КГА. Проект нужно будет подготовить до 21 мая 2026 года.