Критерии непригодности жилых помещений изменились в Беларуси

В Беларуси изменили критерии непригодности жилых помещений для проживания. Это регламентирует соответствующее постановление Министерства ЖКХ (№ 32 от 31 октября 2025-го), вступившее в силу, сообщает Национальным правовым интернет-порталом.
В частности, скорректированы условия несоответствия санитарных и технических требований к домам и квартирам для проживания.
Теперь в перечень таких несоответствий включили случаи, когда жилое помещение находится ниже планировочной отметки земли, устроено на чердаке, не имеет вентиляции и отопления, если это квартира, встроена в нежилое помещение, высота от пола до потолка меньше 2,4 метра, единственные окна в комнате выходят под арку или в крытую галерею.
Также будут считаться непригодными для жилья помещения, где нет кухни (для общежитий зависимо от категорий), в жилых комнатах и на кухне нет естественного освещения, на кухне нет вентканалов. Непригодны для жилья и такие помещения, где нельзя обеспечить соблюдение отдельных гигиенических нормативов, в том числе связанных с соблюдением уровней неионизирующих излучений.
К другими критериям отнесли расстояние от окна к стене противоположного здания до 3 метров, наличие конструктивных элементов в неудовлетворительном состоянии, нахождение жилой комнаты над помещение с сильной теплоотдачей, из-за чего температура на расстоянии 1,5 метра от уровня пола выше 25 градусов при температуре пола выше 28 градусов.
А еще будут считаться непригодными для жилья дома, которые расположены на меньшем положенного расстоянии от транспортных дорог.
При этом из предыдущей редакции перечня исключили наличие входа в уборную прямо из жилой комнаты и уточнили ряд отдельных формулировок.
Еще будут признавать непригодным для проживания дома при физическом износе камня более 70%, а для деревянных жилых домов и со стенами из прочих материалов — более 65%. Такой же статус будут давать жилью в предаварийном состоянии, если устранение износа невозможно.
Постановление вступило в силу.
