Критерии непригодности жилых помещений изменились в Беларуси

Также будут считаться непригодными для жилья помещения, где нет кухни (для общежитий зависимо от категорий), в жилых комнатах и на кухне нет естественного освещения, на кухне нет вентканалов. Непригодны для жилья и такие помещения, где нельзя обеспечить соблюдение отдельных гигиенических нормативов, в том числе связанных с соблюдением уровней неионизирующих излучений.