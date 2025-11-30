Национальная академия наук сказала белорусам, при какой температуре нужно хранить деньги. Об это пишет «Народная газета».
Напомним, ранее, чтобы решить вопрос с сохранностью денег из-за выявления в ультрафиолетовом спектре образований, Нацбанк заказывал исследование в Национальной академии наук. Об этом рассказывал глава регулятора Роман Головченко.
«Специалисты Национальной академии наук рекомендуют хранить банкноты в вентилируемых помещениях при относительной влажности воздуха 50 — 55% и температуре от +15 до +18» — сказал изданию Роман Титов, заместитель начальника Главного управления наличного денежного обращения Национального банка Беларуси.
Он напомнил, что для иностранной валюты в стране действуют определенные правила обмена. Только по инкассо можно сдать банкноты с надрывами, склеенные скотчем, а также купюры с заметными надписями.
«Наличие свечения банкнот в ультрафиолетовых лучах не обязательно свидетельствует о грибковом поражении, включая плесень. Визуальные повреждения банкнот не являются индикатором грибного поражения, споры микромицетов могут присутствовать на поверхности банкнот, не имеющих видимых повреждени», — сказал Титов.
Также Нацбанк сказал, на сколько частей может быть разорвана банкнота, чтобы ее обменяли на целую, а еще назвал три слова на белорусских рублях, купюры с которыми нельзя обменять.