Ростовская область подвела итоги уборки урожая на 2025 год

Сельхозпредприятия региона завершили основные работы по сбору зерновых культур. К 1 ноября с полей региона убрано 8,8 млн тонн зерна и зернобобовых культур, включая кукурузу. Средний показатель — 25,8 центнера с каждого гектара. Подробности предоставили в пресс-службе Ростовстата.
Кукурузы на зерно собрано 163,3 тыс. тонн. Подсолнечника — 892,5 тыс. тонн, общее количество масличных культур составило 1034,7 тыс. тонн. Сахарной свеклы заготовлено 263,4 тыс. тонн.
Овощей накопано 463,7 тыс. тонн — на 5,1% больше, чем в 2024 году. Урожай картофеля вырос на 7,5% и достиг 342 тыс. тонн. Личные подсобные хозяйства жителей области произвели 319,1 тыс. тонн овощей (68,8% от общего объема) и 145,3 тыс. тонн картофеля.