Ростовская область подвела итоги уборки урожая на 2025 год

Овощей накопано 463,7 тыс. тонн — на 5,1% больше, чем в 2024 году. Урожай картофеля вырос на 7,5% и достиг 342 тыс. тонн. Личные подсобные хозяйства жителей области произвели 319,1 тыс. тонн овощей (68,8% от общего объема) и 145,3 тыс. тонн картофеля.