Крутой: вершиной авиационного плана будет создание гражданского самолета к 2029−2030 году

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вершиной авиационного плана будет создание полноценного гражданского самолета к 2029−2030 году. Об этом рассказал глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1» по итогам поездки в Ростовскую область и Ставропольский край, сообщает БЕЛТА.
Дмитрий Крутой отметил, что сегодня одним из наиболее перспективных направлений белорусско-российского сотрудничества является авиастроение. «Мы осваиваем практически с нуля, не имея базы, от которой мы могли бы оттолкнуться. Если говорить о цифрах, то они выглядят впечатляюще: рост составил от 30% до трех раз. Есть хороший контакт со всеми ключевыми авиазаводами России и у нашего 558-го завода в Барановичах, и Минского завода гражданской авиации, и Оршанского авиаремонтного завода. Президент абсолютно справедливо отметил, что мы пока на полноценную программу загрузки наших производств не вышли. Мы строим несколько производственных корпусов от окраски до производства сложных длинномерных деталей для самолетов, импортозамещением которых занимаются российские производители. Но все это разовые заказы, системной работы пока, к сожалению, нет», — рассказал Дмитрий Крутой.
Задача производителей — уйти от ремонта к полноценной кооперации. «Если в Барановичах мы построим три-четыре производственных корпуса и не будем знать, чем мы их будем загружать, то такие инвестиции никому не нужны. Наша задача — это новая школа, новые компетенции, которые мы должны у себя в республике построить. А вершиной авиационного плана будет создание гражданского самолета, полноценного, к 2029−2030 году. Работа развернута большая, и она продолжается», — подчеркнул глава Администрации Президента. -0-