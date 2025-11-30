Крутой: вершиной авиационного плана будет создание гражданского самолета к 2029−2030 году

Дмитрий Крутой отметил, что сегодня одним из наиболее перспективных направлений белорусско-российского сотрудничества является авиастроение. «Мы осваиваем практически с нуля, не имея базы, от которой мы могли бы оттолкнуться. Если говорить о цифрах, то они выглядят впечатляюще: рост составил от 30% до трех раз. Есть хороший контакт со всеми ключевыми авиазаводами России и у нашего 558-го завода в Барановичах, и Минского завода гражданской авиации, и Оршанского авиаремонтного завода. Президент абсолютно справедливо отметил, что мы пока на полноценную программу загрузки наших производств не вышли. Мы строим несколько производственных корпусов от окраски до производства сложных длинномерных деталей для самолетов, импортозамещением которых занимаются российские производители. Но все это разовые заказы, системной работы пока, к сожалению, нет», — рассказал Дмитрий Крутой.