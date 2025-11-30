Крутой: реализуемые в рамках союзных программ проекты станут основой технологической независимости

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализуемые проекты в рамках союзных программ станут основой технологической независимости. Об этом заявил глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1» по итогам поездки в Ростовскую область и Ставропольский край, сообщает БЕЛТА.
Белорусские НПЗ с четвертого квартала выходят на устойчивую норму прибыли.
Крутой: вершиной авиационного плана будет создание гражданского самолета к 2029−2030 году.
Как подчеркнул Дмитрий Крутой, реализация союзных программ осуществляется в рамках установленных сроков, хорошими темпами.
«Итоги вместе с коллегами мы подведем перед заседанием Высшего госсовета, которое пройдет в следующем году в Москве. Провалов, отклонений и сдвигов сроков нет. Я думаю, что мы следующий трехлетний план сформируем таким же амбициозным, как и этот. Но главное, что мы не проседаем по инвестиционным ресурсам, закупается оборудование и проекты станут основой той технологической независимости, о которой мы говорим и которая является основной целью», — отметил Дмитрий Крутой. -0-