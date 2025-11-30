Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крутой: реализуемые в рамках союзных программ проекты станут основой технологической независимости

Как подчеркнул Дмитрий Крутой, реализация союзных программ осуществляется в рамках установленных сроков, хорошими темпами.

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализуемые проекты в рамках союзных программ станут основой технологической независимости. Об этом заявил глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1» по итогам поездки в Ростовскую область и Ставропольский край, сообщает БЕЛТА.

Белорусские НПЗ с четвертого квартала выходят на устойчивую норму прибыли.

Крутой: вершиной авиационного плана будет создание гражданского самолета к 2029−2030 году.

Как подчеркнул Дмитрий Крутой, реализация союзных программ осуществляется в рамках установленных сроков, хорошими темпами.

«Итоги вместе с коллегами мы подведем перед заседанием Высшего госсовета, которое пройдет в следующем году в Москве. Провалов, отклонений и сдвигов сроков нет. Я думаю, что мы следующий трехлетний план сформируем таким же амбициозным, как и этот. Но главное, что мы не проседаем по инвестиционным ресурсам, закупается оборудование и проекты станут основой той технологической независимости, о которой мы говорим и которая является основной целью», — отметил Дмитрий Крутой. -0-