Белорусские НПЗ с четвертого квартала выходят на устойчивую норму прибыли

Говоря о поставках энергоресурсов и ценах на них, Дмитрий Крутой отметил, что решаться этот вопрос будет на уровне глав государств Беларуси и России. «Есть предложения по трехлетнему или пятилетнему контракту. Но я не хотел бы забегать вперед, это в любом случае будут комфортные условия, которые позволят сохранить конкурентоспособные тарифы для промышленных потребителей и для населения, которые используют природный газ. По нефтяному рынку у нас все соглашения уже подписаны, давальческая нефть начала перерабатываться на наших двух НПЗ, нефтепродукты поступают в Россию. Что-то продается на экспортных рынках, что-то потребляется у нас, поэтому с учетом реализации этой схемы наши два завода с четвертого квартала выходят на устойчивую норму прибыли», — рассказал глава Администрации Президента.