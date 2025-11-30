30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские НПЗ с четвертого квартала выходят на устойчивую норму прибыли. Об этом рассказал глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1» по итогам поездки в Ростовскую область и Ставропольский край, сообщает БЕЛТА.
Говоря о поставках энергоресурсов и ценах на них, Дмитрий Крутой отметил, что решаться этот вопрос будет на уровне глав государств Беларуси и России. «Есть предложения по трехлетнему или пятилетнему контракту. Но я не хотел бы забегать вперед, это в любом случае будут комфортные условия, которые позволят сохранить конкурентоспособные тарифы для промышленных потребителей и для населения, которые используют природный газ. По нефтяному рынку у нас все соглашения уже подписаны, давальческая нефть начала перерабатываться на наших двух НПЗ, нефтепродукты поступают в Россию. Что-то продается на экспортных рынках, что-то потребляется у нас, поэтому с учетом реализации этой схемы наши два завода с четвертого квартала выходят на устойчивую норму прибыли», — рассказал глава Администрации Президента.
Он подчеркнул, что задача, поставленная Президентом, — выйти на 7−8% рентабельности белорусскими НПЗ с учетом большой инвестпрограммы, которая была реализована в предыдущие годы, — будет выполнена. «Наша нефтепереработка, думаю, сейчас чувствует себя уверенно и комфортно», — резюмировал Дмитрий Крутой. -0-