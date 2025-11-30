Глава Администрации президента Крутой обещал расследования и разбирательства из-за проигрыша в конкурсе на поставку белорусских троллейбусов в Россию

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой обещал в эфире телеканала «Беларусь 1» расследования и разбирательства из-за проигрыша в конкурсе на поставку троллейбусов с автономных ходом в один из регионов России. Свое заявление Крутой как ответственный за контакты республики с РФ сделал по итогам посещения двух субъектов — Ростовской области и Ставропольского края.
«Губернатор [одного из регионов] абсолютно справедливо высказал замечание, что мы проиграли несколько конкурсов на поставку троллейбусов с автономным ходом. Будем проводить внутренние расследования и разбирательства. Это абсолютно недопустимо с учетом наличия дилеров, значительных маркетинговых служб на своих заводах. [Придется разбираться,] почему мы такие контракты упускаются, абсолютно проходя по цене и по финансовым условиям», — сказал Дмитрий Крутой.
