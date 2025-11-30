Франшизы региональных ретейлеров уходят в минус

Федеральные ретейлеры активно расширяют свое присутствие на рынке. Количество магазинов «Около» с начала года выросло более чем в три раза: с 1 тысячи до 3,25 тысячи. Сеть «Первым делом» (ГК «Дикси») увеличилась на 11,4% и к сентябрю достигла 470 магазинов. Эти данные подчеркивают тенденцию к усилению позиций федеральных ретейлеров на рынке.