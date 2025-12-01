Нацбанк опустил курс доллара и курс евро на 1 декабря после выходных

Национальный банк изменил валютные курсы на 1 декабря, понедельник. В частности, стали ниже в первый день зимы курс евро и курс доллара, и подрос курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 1 декабря, Национальный банк установил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9089 белорусского рубля, 1 евро — 3,3674 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7168 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 28 ноября, субботу, 29 ноября, и воскресенье, 30 ноября, в понедельник, 1 ноября, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля, наоборот, потяжелел в валютной корзине. Заметнее при этом в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0064 белрубля, курс евро понизился на 0,0076 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,007 белрубля.
