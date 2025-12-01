Нацбанк опустил курс доллара и курс евро на 1 декабря после выходных

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 28 ноября, субботу, 29 ноября, и воскресенье, 30 ноября, в понедельник, 1 ноября, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля, наоборот, потяжелел в валютной корзине. Заметнее при этом в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.