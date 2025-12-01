С 1 декабря вступил в силу новый порядок расчета утильсбора на иномарки

Постановление правительства об изменении порядка исчисления утилизационного сбора на автомобили вступило в силу в понедельник, 1 декабря 2025 года. Одно из основных нововведений, предусмотренных документом, — отмена льготного утильсбора на машины с двигателями мощнее 160 л.с., ввозимые гражданами для личного пользования. Раньше за новый автомобиль в возрасте до трех лет нужно было заплатить 3,4 тыс. рублей, а за авто старше трех лет — 5,2 тыс. рублей.