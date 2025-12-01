Челябинцам рассказали, сколько придется копить на первоначальный взнос по ипотеке

Первое место занял Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Здесь, чтобы собрать 1,66 миллиона рублей на первый взнос, потребуется 1,68 года. Далее идет Ямало-Ненецкий автономный округ: 2,39 миллиона рублей здесь будут копить 1,82 года. Третья строчка у Чукотского автономного округа, где на 2,57 миллиона рублей заемщики будут откладывать 2,07 года.