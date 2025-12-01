Аналитики раскрыли, сколько нужно копить свердловчанам на первый взнос по ипотеке

Требуется более трех лет, чтобы накопить на первый взнос.
Свердловская область заняла 21-е место среди регионов РФ по времени, необходимому для накопления на первоначальный взнос по ипотеке. Чтобы собрать нужную сумму, жителям региона потребуется более трех лет.
«Срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке в Свердловской области — 3,02 года. Сумма первого взноса при этом составила 1,73 млн рублей», — сообщает РИА Новости. В среднем по России срок накопления составил 3,45 года (2,23 млн рублей).
Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ: там на сбор 1,66 млн рублей уйдет 1,68 года. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, где для накопления 2,39 миллиона рублей потребуется 1,82 года. Третью строчку занял Чукотский автономный округ: жителям необходимо будет копить 2,07 года, чтобы собрать 2,57 миллиона рублей.