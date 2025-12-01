ХМАО стал лидером регионов страны по накоплению на первый взнос по ипотеке

«Лидером рейтинга по возможности накопить крупную сумму, как и в прошлом году, является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а накопить необходимую сумму здесь можно за год и восемь месяцев. Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих взрослых с медианной зарплатой по региону и одного ребенка, ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов», — сообщается в исследовании на сайте.