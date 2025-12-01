Жителям Курганской области нужно копить на ипотечный взнос почти четыре года

Лидерами рейтинга стали северные регионы: быстрее всех накопить на жилье могут жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (1,68 года), Ямало-Ненецкого автономного округа (1,82 года) и Чукотки (2,07 года). Сложнее всего ситуация обстоит в южных республиках: в Чечне копить придется более 9 лет, в Дагестане — ровно 9 лет.