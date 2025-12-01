Жителям Курганской области нужно копить на ипотечный взнос почти четыре года

Курганцы копят на ипотечный взнос дольше, чем в среднем по России.
Жители Курганской области в среднем копят на первоначальный взнос по ипотечному кредиту 3,59 года. По этому показателю в общероссийском рейтинге регион занял 44-е место, показав результат немного хуже среднероссийского уровня. Об этом свидетельствуют данные исследования, подготовленного РИА Новости.
«Курганская область — 44 место. Срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке — 3,59 лет. Сумма первоначального взноса — 1,39 млн рублей», — говорится на сайте агентства РИА Новости.
Лидерами рейтинга стали северные регионы: быстрее всех накопить на жилье могут жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (1,68 года), Ямало-Ненецкого автономного округа (1,82 года) и Чукотки (2,07 года). Сложнее всего ситуация обстоит в южных республиках: в Чечне копить придется более 9 лет, в Дагестане — ровно 9 лет.