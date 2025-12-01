Стало известно, сколько нужно копить пермякам на первый взнос по ипотеке

Пермякам нужно меньше трех лет, чтобы накопить на первый взнос.
Пермский край занял 17-е место среди российских регионов по сроку накопления на первый взнос по ипотеке. Чтобы собрать нужную сумму, жителям Прикамья потребуется 2,85 года.
«Срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке в Пермском крае составил 2,85 года. Сумма первого взноса при этом составила 1,53 млн рублей», — сообщает РИА Новости.
Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ. На сбор 1,66 млн рублей уйдет 1,68 года. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, где для накопления 2,39 миллиона рублей потребуется 1,82 года. Третью строчку занял Чукотский автономный округ: жителям необходимо будет копить 2,07 года, чтобы собрать 2,57 миллиона рублей.