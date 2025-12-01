Укладку асфальта к детскому центру «Маяк» завершили во Владивостоке

Во Владивостоке завершили укладку двухслойного асфальтового покрытия на дороге протяжённостью 3,5 км, которая соединяет трассу Владивосток — Артём с детским центром «Маяк» Всероссийского детского центра «Океан» в бухте Якорной и расположенными там же участками для многодетных семей и других льготных категорий граждан.
Работы начались в 2024 году с выемки грунта и устройства основания проезжей части на участке от съезда с трассы Владивосток — Артём до территории центра «Маяк» по адресу Якорная, 7. В 2025 году подрядная организация по заказу администрации Владивостока выполнила устройство дренажной системы, монтаж водопропускных труб, формирование дорожной «подушки» и подготовила основание под асфальтирование по всей длине трассы.
К концу октября дорожники приступили к укладке асфальта на подготовленные участки и одновременно завершали монтаж труб и планировку обочин.
В начале ноября первый выравнивающий слой асфальта был уложен на всём 3,5‑километровом отрезке, что позволило перейти к устройству верхнего слоя покрытия.
По состоянию на конец ноября на дороге нанесена разметка почти по всей протяжённости, формируются откосы и обочины, ведётся благоустройство прилегающей территории и подготовка основания под установку лееров.
«Ключевая задача — установка леерного ограждения. Оно необходимо для того, чтобы в зимний период, да и в течение всего года, движение здесь было безопасным», — сообщил глава Владивостока Костантин Шестаков.