Укладку асфальта к детскому центру «Маяк» завершили во Владивостоке

Работы начались в 2024 году с выемки грунта и устройства основания проезжей части на участке от съезда с трассы Владивосток — Артём до территории центра «Маяк» по адресу Якорная, 7. В 2025 году подрядная организация по заказу администрации Владивостока выполнила устройство дренажной системы, монтаж водопропускных труб, формирование дорожной «подушки» и подготовила основание под асфальтирование по всей длине трассы.