Мораторий на проверки бизнеса в Новосибирской области продлен на 2026 год

Решение направлено на поддержку предпринимательства.

Источник: Комсомольская правда

Власти Новосибирской области приняли решение сохранить на 2026 год мораторий на проведение плановых проверок в отношении бизнеса. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Из 3453 предложенных проверок в этом году прокуратура отклонила 2849, или 82,5%. Это означает, что подавляющее большинство бизнесов было освобождено от планового контроля.

Действие моратория распространяется на детские сады, школы, вузы, государственные и муниципальные медицинские учреждения, а также объекты гидротехнической инфраструктуры II класса. Для них предусмотрены не проверки, а профилактические визиты и контроль при уведомлении о начале деятельности.

При этом полностью от проверок бизнес не освобожден. Они могут быть инициированы в исключительных случаях: при прямой угрозе жизни и здоровью людей, задержках выплаты заработной платы, выявлении рисковых индикаторов, по согласованию с прокурором или по отдельному поручению президента России.