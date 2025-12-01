Роза Чемерис требует защитить покупателей жилья от «эффекта Долиной»

Параллельно с высказываниями Розы Чемерис её коллега, глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов, обратился в Верховный суд с предложением изменить подход к таким делам и закрепить в постановлении пленума защиту добросовестного покупателя через двустороннюю реституцию. Он подчёркивает, что нынешняя практика фактически переложила все риски мошенничества с продавца и его окружения на конечного приобретателя и тем самым превратила частный спор Долиной и Полины Лурье в показатель системного сбоя.