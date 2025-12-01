Ричмонд
Роза Чемерис требует защитить покупателей жилья от «эффекта Долиной»

Депутат и часть её коллег считают, что механизмов компенсации ущерба добросовестным покупателям практически не существует.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Госдумы России от партии «Новые люди», представляющая дальневосточный регион Роза Чемерис продолжает комментировать «эффект Долиной», на этот раз обращая внимание не только на судьбу самой певицы, но и на риски для тысяч обычных покупателей жилья, которые могут оказаться в аналогичной ловушке.

В своих публичных заявлениях Чемерис подчёркивает, что история с квартирой Ларисы Долиной уже вышла за рамки одного громкого процесса и превратилась в символ системной проблемы на рынке недвижимости, когда добросовестный покупатель рискует остаться и без квартиры, и без денег.

Ранее Роза Чемерис в своём Telegram-канале отметила, что цена личной ошибки может оказаться несоразмерно высокой: человек рискует перечеркнуть профессиональную репутацию и уважение окружающих ради одной спорной сделки с жильём.

«Эффект Долиной», или как там его называют, стал лично для меня символом хамства, беззакония и несправедливости", — написала депутат.

Она связывает историю Долиной с уже сложившейся практикой, когда после признания сделки недействительной квартиры возвращают прежним собственникам, а покупатели остаются с кредитами и без каких‑либо гарантий возврата средств.

Чемерис указывает, что эта конструкция бьёт прежде всего по добросовестным гражданам, для которых покупка квартиры — главный способ сохранить накопления.

Параллельно с высказываниями Розы Чемерис её коллега, глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов, обратился в Верховный суд с предложением изменить подход к таким делам и закрепить в постановлении пленума защиту добросовестного покупателя через двустороннюю реституцию. Он подчёркивает, что нынешняя практика фактически переложила все риски мошенничества с продавца и его окружения на конечного приобретателя и тем самым превратила частный спор Долиной и Полины Лурье в показатель системного сбоя.

Роза Чемерис в своём паблике поддержала коллегу по Госдуме и сообщила, что готова также обратиться к главе Верховного суда «по поводу возвращения потерянных (иначе не назовёшь) Полиной Лурье средств в сделке с квартирой певицы Долиной».

В общественной дискуссии закрепилось понятие «эффект Долиной», которым описывают волну аналогичных споров и рост числа случаев, когда квартиры возвращают прежним владельцам, оставляя покупателя ни с чем.