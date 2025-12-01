Роза Чемерис требует защитить покупателей жилья от «эффекта Долиной»

Депутат Госдумы России от партии «Новые люди», представляющая дальневосточный регион Роза Чемерис продолжает комментировать «эффект Долиной», на этот раз обращая внимание не только на судьбу самой певицы, но и на риски для тысяч обычных покупателей жилья, которые могут оказаться в аналогичной ловушке.
В своих публичных заявлениях Чемерис подчёркивает, что история с квартирой Ларисы Долиной уже вышла за рамки одного громкого процесса и превратилась в символ системной проблемы на рынке недвижимости, когда добросовестный покупатель рискует остаться и без квартиры, и без денег.
Ранее Роза Чемерис в своём Telegram-канале отметила, что цена личной ошибки может оказаться несоразмерно высокой: человек рискует перечеркнуть профессиональную репутацию и уважение окружающих ради одной спорной сделки с жильём.
«Эффект Долиной», или как там его называют, стал лично для меня символом хамства, беззакония и несправедливости", — написала депутат.
Она связывает историю Долиной с уже сложившейся практикой, когда после признания сделки недействительной квартиры возвращают прежним собственникам, а покупатели остаются с кредитами и без каких‑либо гарантий возврата средств.
Чемерис указывает, что эта конструкция бьёт прежде всего по добросовестным гражданам, для которых покупка квартиры — главный способ сохранить накопления.
Параллельно с высказываниями Розы Чемерис её коллега, глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов, обратился в Верховный суд с предложением изменить подход к таким делам и закрепить в постановлении пленума защиту добросовестного покупателя через двустороннюю реституцию. Он подчёркивает, что нынешняя практика фактически переложила все риски мошенничества с продавца и его окружения на конечного приобретателя и тем самым превратила частный спор Долиной и Полины Лурье в показатель системного сбоя.
Роза Чемерис в своём паблике поддержала коллегу по Госдуме и сообщила, что готова также обратиться к главе Верховного суда «по поводу возвращения потерянных (иначе не назовёшь) Полиной Лурье средств в сделке с квартирой певицы Долиной».
В общественной дискуссии закрепилось понятие «эффект Долиной», которым описывают волну аналогичных споров и рост числа случаев, когда квартиры возвращают прежним владельцам, оставляя покупателя ни с чем.