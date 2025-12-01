Иркутская область представила туристический потенциал на международной выставке в Катаре

Организатором стенда регионов выступил Центр стратегических разработок совместно с Минэкономразвития России. Помимо Иркутской области, были представлены туристические особенности Владимирской и Тверской областей, Москвы, Татарстана, Дагестана, Чечни, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев. 14 компаний-партнеров подготовили специальные туристические предложения для участников выставки.
Делегация России встретилась с представителями Ирана, Турции, Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Индии и Южной Кореи. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере туризма и продвижение перспективных маршрутов. Была подчеркнута важность разработки совместных туристических программ и продуктов для расширения взаимовыгодных инициатив.
На протяжении трех дней выставки российский стенд, главная тема которого была «Русская зима», был одним из центров притяжения посетителей и представителей туристической отрасли со всего мира. Стенд получил награду за лучшее дизайнерское оформление.
Руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова отметила, что участие в выставках, организуемых федеральными ведомствами для региона, является большой гордостью. Она выразила радость по поводу того, что Иркутская область высоко ценится на уровне страны как точка притяжения туристов, а бизнес-сообщество региона охотно представляет Приангарье под национальным турбрендом Discover Russia.
По информации пресс-службы Правительства региона, Иркутская область активно участвует в экосистеме Discover Russia. Ранее организации Приангарья представляли регион на Международной туристической выставке China International Tourism Industry Expo, где заключили успешные договоры о сотрудничестве.