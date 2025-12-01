Иркутская область представила туристический потенциал на международной выставке в Катаре

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова отметила, что участие в выставках, организуемых федеральными ведомствами для региона, является большой гордостью. Она выразила радость по поводу того, что Иркутская область высоко ценится на уровне страны как точка притяжения туристов, а бизнес-сообщество региона охотно представляет Приангарье под национальным турбрендом Discover Russia.