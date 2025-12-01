Власти поставили точку в вопросе о запрете в РФ праворульных авто

В России официально не запрещен ввоз в страну праворульных автомобилей и их эксплуатация в целом. Об этом сообщили в Росаккредитации на фоне инцидента во Владивостоке, когда суд лишил испытательную лабораторию аккредитации на выдачу свидетельств для праворульных автомобилей.