Недострой гостиницы возле омского метромоста «подешевел» на 85 миллионов

Обновлены условия продажи недостроенной омской гостиницы на улице Фрунзе.

Источник: Reuters

По состоянию на понедельник, 1 декабря 2025 года, на сайте «Российского аукционного дома» представлен лот, в составе которого находятся земельный участок с кадастровым номером 55:36:040101:3122 площадью свыше 1,18 тысячи кв. м в начале улицы Фрунзе, а также расположенный на нем недострой гостиницы с объявленной степенью готовности в 31%. Речь идет об объекте, примыкающем к торговому комплексу «Миллениум».

Стоит отметить, что продавец предлагает отступить от первоначального замысла, переоборудовав незавершенное строение под отделение банка или же бизнес-центр как «дефицитные» объекты на близлежащей территории. Впрочем, объект называют приемлемым под оборудование гостиницы «высокого» класса с собственным СПА, рестораном, спортзалом и иными удобствами.

Напомним, недвижимость пытаются реализовать не впервые, однако на сей раз зафиксировано значительное снижение начальной цены — с прежних 350 миллионов рублей до порядка 265 миллионов рублей. Новые торги анонсированы на конец декабря 2025 года.