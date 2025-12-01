Недострой гостиницы возле омского метромоста «подешевел» на 85 миллионов

По состоянию на понедельник, 1 декабря 2025 года, на сайте «Российского аукционного дома» представлен лот, в составе которого находятся земельный участок с кадастровым номером 55:36:040101:3122 площадью свыше 1,18 тысячи кв. м в начале улицы Фрунзе, а также расположенный на нем недострой гостиницы с объявленной степенью готовности в 31%. Речь идет об объекте, примыкающем к торговому комплексу «Миллениум».