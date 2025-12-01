Ричмонд
Раскрыто, сколько марок автомобилей выпускают в России сегодня

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил о масштабах производства отечественного автопрома. На российских линиях сегодня собирают более 20 брендов и свыше 50 моделей легковых машин.

По данным ведомства, производители охватывают весь востребованный сегмент: от седанов и кроссоверов до пикапов и автомобилей повышенной проходимости. Министр отметил, что именно легковой рынок остаётся наиболее интересным для отрасли и по числу выпускаемых моделей продолжает расширяться.

При этом общий объём сборки во всех направлениях заметно просел. За январь — октябрь 2025 года выпуск машин сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фоне снижения производства обострилась и проблема старения автомобильного парка.

Средний возраст легковых машин в стране достиг 16 лет, общий парк — около 19 лет. По оценке министра, такая динамика связана с изменением таможенных условий после вступления России во Всемирную торговую организацию. Упрощённый ввоз подержанных авто изменил структуру спроса и привёл к деформации рынка.

