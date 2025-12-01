73 км дорог и 9 мостов обновили в Хабаровском крае в 2025 году

В Аяно-Майском районе завершён ремонт моста через ручей на 115-м километре автодороги «Аян — Нелькан», в Ванинском районе обновлены два участка дороги «Подъезд к поселку Монгохто», включая обустройство автобусных остановок и восстановление водоотведения. В Бикинском округе реконструирована дорога «Подъезд к селу Покровка» протяженностью более 8,5 км.