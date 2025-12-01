73 км дорог и 9 мостов обновили в Хабаровском крае в 2025 году

В Хабаровском крае подводят итоги реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 2025 году на автодорогах регионального значения обновлено 24 объекта: 15 участков дорог и 9 мостов. Общая протяженность отремонтированных мостов составила более 760 метров, дорог — 73 км.
Часть объектов ранее была включена в Атлас проблемных участков Хабаровского края (Атлас27), созданный по поручению губернатора Дмитрия Демешина.
В Аяно-Майском районе завершён ремонт моста через ручей на 115-м километре автодороги «Аян — Нелькан», в Ванинском районе обновлены два участка дороги «Подъезд к поселку Монгохто», включая обустройство автобусных остановок и восстановление водоотведения. В Бикинском округе реконструирована дорога «Подъезд к селу Покровка» протяженностью более 8,5 км.
Работы проведены также в Верхнебуреинском, Солнечном и Хабаровском районах, включая ремонт путепроводов и обновление ключевых участков дорог, таких как «Обход Красная Речка — село Казакевичево» и «Подъезд к с. Петропавловка».
На 2026 год запланировано отремонтировать порядка 68 км региональных автомобильных дорог на сумму более 5,6 млрд рублей, в числе приоритетных объектов — трасса «Селихино — Николаевск-на-Амуре».