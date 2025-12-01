Названы сферы с самыми маленькими зарплатами в Омской области

Статистики представили данные о средней зарплате в Омской области в сентябре 2025 года. По данным аналитиков, показатель, снижавшийся до этого три месяца подряд, в сравнении с августом вырос и составил 72 080 рублей (+4 281 рубль). Средняя зарплата омичей за третий квартал составила 70 432 рубля.
В Омскстате также представили данные о средних зарплатах в различных сферах деятельности — там наблюдается большой разброс.
Например, в сфере «производство одежды» средняя зарплата примерно в 2,8 раза ниже среднего показателя по региону — 26 104 рубля в сентябре и 24,4 тысячи за период с начала года. Чуть больше показатель в сфере «производство кожи и изделий из кожи» — 27 936 рублей в сентябре.
Также самые низкие средние зарплаты по итогам 9 месяцев года фиксируются в сферах: производство текстильных изделий — 32,9 тысячи рублей; производство мебели — 35,2 тысячи рублей; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения — 35,3 тысячи рублей; деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 45,6 тысячи рублей; образование — 49,8 тысячи рублей.
Напротив, самые большие зарплаты отмечаются в сферах: производство кокса и нефтепродуктов — 177,4 тысячи рублей; ремонт и монтаж машин и оборудования — 114,9 тысячи рублей; производство прочих транспортных средств и оборудования — 100,6 тысячи рублей; деятельность финансовая и страховая — 100,5 тысячи рублей.