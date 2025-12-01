Названы сферы с самыми маленькими зарплатами в Омской области

Например, в сфере «производство одежды» средняя зарплата примерно в 2,8 раза ниже среднего показателя по региону — 26 104 рубля в сентябре и 24,4 тысячи за период с начала года. Чуть больше показатель в сфере «производство кожи и изделий из кожи» — 27 936 рублей в сентябре.