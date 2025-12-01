Раскрыто, почему ирландские пабы массово закрываются по всей стране

В Ирландии традиционные пабы переживают самый серьёзный кризис за последние годы. Исследования, на которые ссылается The Guardian, показывают: заведения стремительно исчезают как в сельских районах, так и в столице страны.
По данным аналитиков, с 2005 года в стране прекратили работу более 2,1 тысячи пабов — в среднем около 112 ежегодно. Причины называют комплексные: высокие налоги на алкоголь, жёсткие правила для водителей, связанные с запретом управления автомобилем в нетрезвом виде, рост стоимости недвижимости и снижение общего потребления спиртного.
Пабы традиционно считаются частью культурной среды Ирландии. Они фигурируют в литературе и кино, привлекают туристов, а их копии открываются по всему миру. Однако даже несмотря на заметный спад, они остаются элементом повседневной жизни страны.
Исследователи подчёркивают: исчезновение таких заведений станет ощутимой утратой. Люди обсуждают возможные замены, в том числе кофейни, но, как отмечают авторы работы, трудно представить, чтобы кто-то вспоминал о «хорошо проведённом вечере» за чашкой кофе.
