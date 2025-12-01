Раскрыто, почему ирландские пабы массово закрываются по всей стране

По данным аналитиков, с 2005 года в стране прекратили работу более 2,1 тысячи пабов — в среднем около 112 ежегодно. Причины называют комплексные: высокие налоги на алкоголь, жёсткие правила для водителей, связанные с запретом управления автомобилем в нетрезвом виде, рост стоимости недвижимости и снижение общего потребления спиртного.