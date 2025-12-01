Разъяснено, что владивостокский суд с лабораторией не касается праворульных авто

Росаккредитация опровергла сообщения о том, что судебный процесс во Владивостоке привёл к запрету на ввоз автомобилей с правым рулём. Ведомство подчеркнуло: предмет дела был иным и не затрагивал законность обращения такой техники в России.
По данным службы, проверка выявила факты незаконной выдачи свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства. Одну из испытательных лабораторий лишили аккредитации, после чего она попыталась оспорить решение. Суд первой инстанции признал прекращение аккредитации законным.
Как отмечает Росаккредитация, судебное разбирательство касалось исключительно правомерности оформления отдельных свидетельств на конкретные машины и действий конкретной организации. Вопрос о допуске праворульных или гибридных автомобилей на рынок в процесс не входил.
Ведомство, отвечающее за техническое регулирование, рекомендует ориентироваться на официальную информацию Росаккредитации, Минпромторга и Росстандарта. При этом в арбитражном суде Приморья уточнили, что дело находится в апелляции, заседание назначено на 18 декабря. Первое решение не вступило в силу, поскольку поступила жалоба.
В суде подтвердили: рассматривался вопрос о признании незаконным прекращения аккредитации от 24 февраля 2025 года и её восстановлении для лаборатории «Сертификационные системы». Заседание проходило в закрытом режиме.
Читайте также: Учительницу осудили за совращение трех школьников и изготовление детского порно.